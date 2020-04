“Manchester United is bereid Pogba te laten vertrekken naar Juventus en mikt op opvallende ruildeal”

Verlaat Paul Pogba aankomende zomer Manchester United? De kans is niet onbestaande. De Franse middenvelder kon de torenhoge verwachtingen nooit inlossen op Old Trafford en ligt niet in de bovenste schuif bij coach Ole Gunnar Solskjaer. Pogba wordt steeds hardnekkiger gelinkt aan ex-club Juventus, maar United wil wel boter bij de vis. Nu zouden de Engelsen mikken op een ruil met Matthijs De Ligt.

Het verhaal van Pogba is bekend. Manchester United liet de middenvelder in 2012 op 19-jarige leeftijd gratis vertrekken naar Juventus. In Turijn ontpopte de Fransman zich tot een van de beste middenvelders ter wereld, en in vier jaar tijd pakte hij vier landstitels, twee bekers en bereikte hij de Champions League-finale. Real Madrid aasde op zijn diensten, maar makelaar Mino Raiola loodste zijn goudhaantje opnieuw naar Old Trafford. The Red Devils legden meer dan 100 miljoen euro op tafel om de speler terug te halen die het vier jaar eerder gratis liet vertrekken.

Maar het bleek geen match made in heaven. Pogba kon nooit de verwachtingen inlossen en bereikte niet zijn niveau van bij de Oude Dame. Bovendien waren er al verscheidene relletjes tussen speler en club, vaak met Raiola in een hoofdrol. En dus weerklinkt steeds luider het gerucht dat Pogba na vier jaar opnieuw andere oorden opzoekt.

Een terugkeer naar Juventus lijkt daarbij de meest voor de hand liggende optie, maar United wil natuurlijk niet met lege handen achterblijven. Volgens de Britse tabloids The Sun en Daily Mail zetten The Red Devils nu hun zinnen op een ruildeal. Daarbij zou verdediger Matthijs De Ligt de omgekeerde beweging moeten maken. Juventus legde vorige zomer nog meer dan 70 miljoen euro op tafel voor de Nederlander, maar een onverdeeld succes was zijn eerste seizoen in Italië niet. Ook Real Madrid zou zijn zinnen gezet hebben op De Ligt, maar volgens de Engelse pers heeft hij een voorkeur voor de Engelse competitie.