Mea culpa van Frans tv-station na “misplaatste opmerking” tijdens Chinees eerbetoon

Het Franse televisiestation BFMTV heeft zaterdag excuses aangeboden nadat een journalist een “totaal misplaatste” opmerking had gemaakt tijdens de uitzending van het Chinese eerbetoon aan de slachtoffers van het coronavirus. De journalist is tijdelijk op non-actief gezet.

“Ze begraven Pokemons”, zo hoorden televisiekijkers een man mompelen toen ze zaterdagochtend op BFMTV naar beelden aan het kijken waren van de dag van nationale rouw in China. De opmerking zorgde meteen voor duizenden reacties op sociale media.

Journalist Emmanuel Lechypre ging even later door het stof. “Denkende dat de microfoons uitgeschakeld waren, heb ik vanochtend tijdens de uitzending van het eerbetoon aan de slachtoffers in China een totaal misplaatste opmerking gemaakt. Dit was totaal ongepast. Het spijt me heel erg en ik bied nogmaals mijn excuses aan”, zei hij.

Even later bood ook baas Marc-Olivier Fogiel zijn verontschuldigingen aan “voor de onbedoelde uitzending van totaal misplaatste opmerkingen deze ochtend”. De Franse nieuwszender besloot alvast om Lechypre een week van het scherm te halen.