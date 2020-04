Geen hoop meer om twee leden Kennedy-familie levend terug te vinden

In de Verenigde Staten is de zoektocht naar de twee vermiste leden van de Kennedy-familie opgegeven. Ze zijn vermoedelijk dood, zo hebben hun nabestaanden zaterdag meegedeeld.

Maeve Kennedy McKean (40) en haar 8-jarige zoon Gideon kwamen donderdag niet terug van een uitstap met de kano in Chesapeake Bay. Er werd intensief naar hen gezocht door politie, kustwacht en brandweer, maar de zoekoperaties werden opgeschort zonder dat de twee werden teruggevonden.

“De kans dat ze dit hebben overleefd is zeer klein geworden. Het is duidelijk dat Maeve en Gideon gestorven zijn”, concludeerde echtgenoot David McKean op Facebook. “Het is geen reddingsoperatie meer, maar een operatie om de lichamen te bergen”, zei moeder en grootmoeder Kathleen Kennedy Townsend in een mededeling.

Maeve is de kleindochter van voormalig Amerikaans justitieminister en senator Robert F. Kennedy, die in 1968 werd vermoord. Het gaat om de zoveelste tegenslag voor het roemrijke politieke Kennedy-geslacht.