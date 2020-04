Premier League zet druk op spelers om in te leveren: “Verlies van meer dan een miljard euro dreigt”

De Premier League hield zaterdag een videocall met de Professional Footballers ‘Association (PFA), de spelersvakbond. Daarin zette de Premier League druk op spelers en trainers om hun loon (deels) in te leveren. Want er dreigt een boete van meer dan 800 miljoen euro van de betrokken rechtenhouders als de competitie wordt stilgelegd. Daarbovenop dreigen de clubs nog eens naast “honderden miljoenen euro’s aan inkomsten” uit sponsoring en ticketing te grijpen.

De Engelse competitie is voor onbepaalde tijd opgeschort en er gaan stemmen op om - net als in België - een punt te zetten achter het seizoen. Maar dat dreigt een financieel fiasco met zich mee te brengen, waarschuwt de Premier League. In dat geval zou er een boete van circa 865 miljoen euro boven het hoofd hangen, een bedrag dat zou toekomen aan de rechtenhouders. Dat werd via een videoconferentie meegedeeld aan een de spelersvakbond.

Daarom vraagt de Premier League aan spelers en trainers om 30% van hun loon in te leveren. Een akkoord werd nog niet bereikt, volgende week zal er overleg plaatsvinden tussen clubs en spelers. De Premier League kan de beslissing niet opleggen, en is dus afhankelijk van de medewerking van de betrokkenen.

De Premier League benadrukte nog eens dat er ook honderden miljoenen euro’s kunnen misgelopen worden als de competitie wordt stopgezet, inkomsten die normaal zouden voortvloeien uit sponsoring en wedstrijddagen.

Tijdens de meeting werd eveneens aangegeven dat - als de competitie zou hervat worden - dat achter gesloten deuren zal gebeuren.