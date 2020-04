Rebellen in Jemen laten 1.600 gevangenen vrij om verspreiding van coronavirus tegen te gaan

De Jemenitische Huthi-rebellen hebben 1.600 gevangenen vrijgelaten om te vermijden dat het coronavirus zich in het land verspreidt.

De vrijlating van de gevangenen is een beschermingsmaatregel tegen het virus in de door de rebellen gecontroleerde gebieden, aldus een vertegenwoordiger van de gerechtelijke autoriteiten in de rebellengebieden, Nabil al-Asani. Eerder had het regeringsleger ook al honderden gevangenen vrijgelaten uit de overvolle detentiecentra.

In het straatarme Jemen woedt al jaren een bloedige burgeroorlog. Huthi-rebellen vechten tegen een regering die wordt gesteund door buurland Saoedi-Arabië. Het slepende conflict heeft geleid tot een ongekende humanitaire crisis en hulporganisaties waarschuwen dat een uitbraak van COVID-19 rampzalig zou zijn. Officieel raakte in het land nog niemand besmet met het virus.