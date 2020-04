Ex-president van Honduras Rafael Callejas overleden

De vroegere Hondurese president en voetbalbons Rafael Callejas is overleden op 76-jarige leeftijd. Dat meldt zijn partij Partido Nacional op Twitter, zonder details te geven over het overlijden. Callejas was betrokken bij het omvangrijke omkoopschandaal bij Wereldvoetbalbond FIFA.

Volgens de lokale media werd Callejas in 2018 gediagnosticeerd met leukemie. Hij zou in de Verenigde Staten overleden zijn.

De conservatieve politicus was minister van Landbouw tijdens de militaire dictatuur in Honduras op het einde van de jaren zeventig, alvorens tussen 1990 en 1994 president te worden van het land.

Daarna werd hij de voorzitter van de Hondurese voetbalbond en was hij onder meer lid van de marketing- en televisiecommisie van de FIFA. In 2016 pleitte hij voor een rechtbank in New York schuldig aan de betrokkenheid bij het omvangrijke omkopingsschandaal bij de FIFA. In ruil voor het toekennen aan het bedrijf Media World van de tv-rechten voor kwalificatiematchen van Honduras voor de WK’s van 2014, 2018 en 2022, zou Callejas zo’n 1,6 miljoen dollar aan steekpenningen in ontvangst hebben genomen. In 2016 werd hij door de FIFA voor het leven geschorst.