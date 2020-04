Van ‘hoopgevend’ tot ‘op weg naar catastrofe’: België stabiliseert, maar hoe is de situatie in de rest van de wereld?

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in ons land stagneert. Het cijfer schommelt tussen de vijf- en zeshonderd. Als we ons aan de maatregelen houden, dan zal dat zo blijven tot de daling is ingezet, zegt viroloog Steven Van Gucht. We beginnen aan de plateau. Tijd om een blik om ons heen te werpen. Hoe doen de buurlanden het? Welke landen zijn uit de moeilijkheden en wie staat een catastrofe te wachten?