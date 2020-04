Pedagogen scharen zich achter advies dat ouders niet meer dan 2 uur per week hoeven bezig te zijn met schoolwerk: “Anders is het gewoon niet houdbaar”

Ouders moeten én mogen de leraars niet vervangen. Dat onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) een richtlijn uitvaardigt dat ouders maar twee uur per week met schoolwerk hoeven bezig te zijn, begrijpen alle pedagogen dan ook. Net zoals in niet-coronatijden hoeven mama en papa hun kinderen enkel bij hun schoolwerk te ondersteunen. “Anders is het voor thuiswerkende ouders gewoon niet meer houdbaar.”