Hoe Barcelona wilde voorkomen dat Neymar naar Real Madrid zou trekken: “We halen je terug. Dat is zeker”

Vorige zomer was Neymar al hét gespreksonderwerp van de transferzomer, en dat lijkt er aankomende zomer niet op te veranderen. De Braziliaanse sterspeler gaf vorig jaar al aan graag te willen terugkeren naar Barcelona, maar uiteindelijk bleef hij PSG. De Catalanen zouden toen echter een belofte hebben gedaan aan Neymar, weet huiskrant El Mundo Deportivo. “Als je dit jaar niet terugkeert, dan halen we je volgend jaar terug. Dat is zeker.” En dat om te voorkomen dat aartsvijand Real Madrid hen de loef afstak.

Door de financiële gevolgen van de coronacrisis is de verwachting dat er minder geld zal gespendeerd worden op de transfermarkt. Maar de kans is niet onbestaande dat Barcelona desondanks de geldbuidel opentrekt voor Neymar. En de basis van die transfer zou vorige zomer al gelegd zijn.

Neymar, in 2017 voor 220 miljoen euro van Barcelona naar PSG getransfereerd, wilde toen al terugkeren naar zijn geliefde Camp Nou. Dat zagen de Parijzenaars aanvankelijk niet zitten, maar nadat de Braziliaan het conflict opzocht wilde PSG toch meewerken. Het lukte echter niet meer om een deal rond te krijgen, en tot overmaat van ramp zag Barça dat aartsvijand Real Madrid ook wel wat zag in de dribbelkont. Die verkoos dan wel zijn ex-club, maar de wens om te vertrekken kon hem wel eens richting Bernabeu duwen.

En dus moest Barcelona iets uit de mouwen schudden. El Mundo Deportivo weet dat de delegatie die naar Parijs was afgezakt om te onderhandelen - CEO Grascar Grau, directielid Javier Bordas en technisch directeur Aric Abidal - Neymar een duidelijk boodschap meegaven. “Als je dit jaar niet terug komt, dan halen we je volgend jaar terug. Zoveel is zeker.” Toeval of niet, maar geruchten over interesse van Real zijn sinds vorige zomer stilgevallen.

Komende zomer dan maar terug naar Camp Nou? Neymar zou zelfs bereid zijn om flink minder te gaan verdienen dan in de Franse hoofdstad. Maatje Messi staat alvast te trappelen om hem te verwelkomen.