Wiske (81) verslaat corona: “Toen ze het ziekenhuis binnenging, vroeg ze om een kaarsje voor haar te branden”

Bonheiden -

Wiske Vervloessem (81) is het bewijs: “Zelfs al wordt het zo erg en zo zwaar, dan nóg kan het goed aflopen.” Eind vorige week belandde de vrouw plots als coronapatiënte aan het beademingstoestel van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Na amper zes dagen werd ze met opgestoken duimen overgebracht naar een gewone kamer. Zoon Eric (51) vertelt over de strijd van zijn mama. “Ze dacht dat ze ging sterven, maar nu kan ze zich alweer zorgen maken om haar leesbril.”