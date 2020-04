De VS gaan een duizendtal militairen stationeren in New York in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag aangekondigd. Het gaat om medisch personeel, aldus Amerikaanse media.

De stad New York is het epicentrum van de uitbraak in de VS. Het is nog niet duidelijk hoe en waar de militairen precies zullen worden ingezet.

New York telt meer dan 50.000 besmettingen. Meer dan 1.800 mensen kwamen er al om het leven door het virus.