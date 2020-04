Nieuwe leider moet Labour weer naar boven stuwen

Nu de coronacrisis volop woedt, stelde Open VLD bij ons de voorzittersverkiezingen twee maanden uit. Labour deed dat niet. De bijna 800.000 leden konden via mail stemmen voor de opvolger van Jeremy Corbyn en ze deden dat ook massaal. Bijna een half miljoen Britse socialisten maakten een keuze tussen de drie overblijvende kandidaten. Starmer behaalde 56 procent en maakte in de eerste ronde al meteen zijn favorietenrol waar. Hij mag de komende jaren premier Boris Johnson het vuur aan de schenen leggen.

Maar een dankbare taak is het niet. Labour zit na de nationale verkiezingen van eind vorig jaar op een historisch dieptepunt. De Conservatives maakten er de voorbije jaren met de Brexit een soepje van, maar Jeremy Corbyn kan daar zelf geen garen van spinnen. Labour was zelf hopeloos verdeeld over het thema, en Corbyn was door zijn sterk linkse en oubollige profiel niet het alternatief waarnaar veel Britten op zoek waren.

Tégen Brexit

Starmer moet zijn partij nu uit het slop halen. Ondanks zijn leeftijd is de Londenaar vrij nieuw in de politiek. Voor hij in 2015 voor het eerst verkozen raakte in het parlement, was hij openbaar aanklager. Starmer stootte vrijwel meteen door naar de partijtop. De voorbije drie jaar was hij in de ploeg van Corbyn de schaduwminister voor de Brexit. De jurist is tegen een Brexit, maar wil daar naar eigen zeggen niet meer op terugkomen.

De voorbije drie jaar was Starmer (r.) in de ploeg van Corbyn (l.) de schaduwminister voor de Brexit. AP

Hoewel hij onder Corbyn diende, is Starmer inhoudelijk echter geen Corbynite. Hij is een pak gematigder, ook al blijft hij achter een nationalisering van de spoorwegen, de post en de energiesector staan. Hoe dan ook moet de nieuwe leider opnieuw een breder publiek zien aan te spreken. Maar critici stellen nu al dat Starmer met zijn imago van grijze muis daar niet meteen zal in slagen.

Excuses voor joden

In elk geval wil Starmer constructief oppositie voeren. Hij zit de komende dagen al meteen samen met Boris Johnson, om samen na te gaan hoe de coronacrisis – die Groot-Brittannië zwaar teistert – het best wordt aangepakt.

Starmer excuseerde zich ondertussen al tegenover de joodse gemeenschap. Zijn partij en Corbyn kregen de voorbije jaren vaak de kritiek zich antisemitisch op te stellen. “Ik zal dit gif tot aan de wortel uitroeien”, verklaarde hij.