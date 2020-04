Wie zondigt tegen coronamaatregelen, kan nu toch GAS-boete krijgen

Gemeenten kunnen voortaan GAS-boetes uitschrijven voor wie zondigt tegen de coronamaatregelen. De boetes bedragen 250 euro. Het is een van de beslissingen die de superkern gisteren heeft genomen. Dat is het kernkabinet van de regering-Wilmès, uitgebreid met de zeven partijen die de volmachten voor de minderheidsploeg steunen.

GAS-boetes lagen tot nu toe niet hoger dan 25 euro en konden ook nog niet worden ingezet om de coronamaatregelen af te dwingen. Alleen overtredingen die niet in de strafwet staan, konden ermee worden beteugeld. Maar zodra het Koninklijk Besluit in het Staatsblad verschijnt, verandert dat dus. Net zoals de gewone penale boetes kunnen ook de ‘gemeentelijke administratieve sancties’ onmiddellijk worden geïnd.

De superkern schaarde zich ook nog achter acht andere KB’s. Het gaat onder meer over de officiële erkenning van corona als epidemie, de financiering van de ziekenhuizen, een uitstel van de belastingaangifte, lagere sociale bijdragen voor de werkgevers of de mogelijkheid voor banken om niet alleen de kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen, maar ook de intresten uit te stellen. De vergadering duurde maar liefst vier uur en dat had vooral te maken met de vraag of de besluiten eerst nog voor advies naar de Raad van State moesten of niet. Uiteindelijk gebeurde dat niet.

Over andere belangrijke maatregelen – zoals de invoering van een coronapremie voor verzorgend personeel of lagere sociale bijdragen voor werknemers, die zo netto meer loon overhouden – werden gisteren nog gesproken.(fem)