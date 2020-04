Stephen Kenny neemt nu al taken van Mick McCarthy over bij Ierland en moet het land naar EK loodsen

Mick McCarthy is niet langer de bondscoach van Ierland. Dat heeft de Ierse voetbalbond FAI zaterdag laten weten. Stephen Kenny neemt de taken van McCarthy over en heeft als opdracht Ierland alsnog een ticket voor het EK te bezorgen, dat in de zomer van volgend jaar op de planning staat.

Het contract van de 61-jarige McCarthy, die sinds eind 2018 aan zijn tweede termijn bij “The Boys in Green” bezig was, liep initieel na het EK van 2020 af. Daarna zou Kenny, die de Ierse U21-ploeg onder zijn hoede had, overnemen. Maar de coronacrisis gooit die planning helemaal door elkaar. Ierland, dat in zijn kwalificatiepoule als derde achter Zwitserland en Denemarken eindigde, speelt pas in het najaar zijn barragewedstrijd tegen Slovakije.

Kenny krijgt van de Ierse bond nu dus al de sleutels van het team in handen om het duel met de Slovaken voor te bereiden. Als Ierland die horde neemt, wacht in de barragefinale Bosnië en Herzegovina of Noord-Ierland voor een EK-ticket. De EK-eindronde is wegens de coronacrisis verplaatst naar de zomer van 2021.

McCarthy stond eerder, tussen 1996 en 2002, al eens aan het hoofd van de Ierse nationale ploeg. Op het WK van Zuid-Korea en Japan in 2002 loodste hij Ierland voorbij de groepsfase naar de achtste finales. Daarin was Spanje na strafschoppen te sterk. Voorts deed de Ier Premier League-ervaring op bij Sunderland (2003-2006) en Wolverhampton (2006-2012). Tussen 2012 en 2018 was hij trainer van Ipswich Town.

De 48-jarige Kenny was voor zijn job als coach bij de Ierse beloften lange tijd trainer bij Dundalk. Voordien was hij aan de slag bij heel wat kleinere teams in thuisland Ierland, Noord-Ierland en Schotland.