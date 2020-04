Beloftevol vaccin toont bemoedigende resultaten bij dieren, wetenschappers hopen het “sneller dan verwacht” klaar te hebben

De zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus woedt in alle hevigheid. Een internationaal team van wetenschappers aan de universiteit van Pittsburgh heeft nu een hoopgevend resultaat geboekt: een beloftevol vaccin tegen Covid-19 heeft de test op dieren doorstaan en zou wel eens vroeger dan verwacht klaar kunnen zijn, zegt een van de wetenschappers.

Terwijl het coronavirus overal ter wereld doden blijft eisen, doet de wetenschap wat ze kan om een vaccin te maken. Onder meer farmareus Johnson & Johnson gaf al aan tegen begin 2021 over een vaccin te kunnen beschikken. Maar ook de Universiteit van Pittsburgh, in de VS, boekt hoopgevende resultaten. Het publiceerde die net nog in het wetenschappelijke blad EBioMedicine, een onderdeel van The lancet.

Het team van die universiteit heeft een hoopgevend vaccin tegen het virus en heeft dat de voorbije weken getest op muizen. Die vertoonden de verhoopte reactie: ze maakten antistoffen aan in het bloed.

Veel ervaring

De wetenschappers werkten eerder aan vaccines tegen andere coronavirussen, zoals SARS en MERS, en die zijn heel gelijkend aan het nieuwe virus. “We hebben door die twee virussen geleerd welk proteïne essentieel is voor de aanmaak van immuniteit”, zegt Andrea Gambotto, wetenschapper in Pittsburgh. “Daarom weten we nu exact waar we het virus moeten bevechten.”

Het virus werkt via een patch die op de huid aangebracht wordt en het zo verspreiden in het lichaam. Maar het is niet omdat het bij muizen werkt, dat het ook voor mensen het ideale vaccin is. Daarvoor is nog heel wat meer onderzoek nodig. Toch zijn de wetenschappers hoopvol gestemd. Ze hopen in de eerstvolgende maanden al te kunnen beginnen met tests op mensen. “Als we binnen een of twee maanden kunnen beginnen, zullen die tests wellicht drie maanden later kwijt zijn”, zegt Gambotto. “Daardoor zullen we de dosis kennen die werkt bij mensen.”

De Italiaan zegt te hopen dat het vaccin vroeger dan verwacht klaar is, mogelijk zelfs voor het volgende griepseizoen.