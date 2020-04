Coronavirus teistert ook Ecuador: overledenen liggen dagenlang op straat voordat autoriteiten ze ophalen

Het coronavirus slaat ook in Ecuador genadeloos toe. Het virus verspreidt zich veel sneller dan verwacht en kostte al aan zeker 172 mensen het leven. De hulpdiensten kunnen de situatie niet aan, zo blijkt onder meer uit de vele foto’s die opduiken van lijken die op straat liggen te wachten om begraven of gecremeerd te worden. De Ecuadoranen wordt gevraagd de lichamen van dode huisgenoten in huis te bewaren tot ze opgehaald worden. Dat duurt soms dagenlang.

De beelden uit Guayaquil, de grootste stad van het land, gaan de wereld rond. Tientallen lichamen liggen er op straat tot ze door het leger en de politie opgehaald worden om begraven of gecremeerd te worden omdat door de grote chaos het transport ervan in de soep is gedraaid. Het lijkt wel oorlogsgebied. Het leger en de politie halen elke dag wel lichamen weg, maar ze komen handen tekort om de situatie te kunnen beheersen.

De inwoners van het land mogen hun woning 15 dagen lang niet uit, maar dat geldt ook voor huisgenoten die overleden zijn. Zij moeten de lijken thuis opslaan tot het leger en de politie het komen ophalen. Dat gebeurt, maar wel met grote vertraging: sommige lichamen liggen dagenlang bij geliefden thuis tot ze eindelijk naar hun laatste rustplaats gebracht worden.

Otto Sonnenholzner, de vicepresident van het land, heeft zijn excuses aangeboden voor de toestand in Guayaquil. Hij gaf toe dat de beelden “nooit hadden mogen bestaan”, en dat ze het internationale imago van het land geen deugd doen. “Ik bied mijn excuses aan”, zei de vicepresident in een toespraak.

Foto: REUTERS