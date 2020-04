Opgelet: hooikoortsseizoen is begonnen. Hoe herken je verschil tussen allergie- en coronasymptomen?

Dat de lente in het land is, hebben vooral hooikoortslijders geweten. De concentratie aan berkenstuifmeel in de lucht neemt sterk toe.

“De boompollen beginnen nu te stuiven, en daarbij zijn vooral de berken het probleem, met meer dan honderden korrels per kubieke meter”, vertelt VRT-weerman Frank Deboosere, die ook waarschuwt voor een hoge uv-index. “Het is belangrijk om voldoende te smeren als je van plan bent om lang in de zon te zitten.”

De rondzwevende stuifmeelkorrels overschrijden fors de drempelwaarde, dus gevoelige mensen zijn gewaarschuwd. Staan hen te wachten: snotteren, niezen, rode ogen, een geïrriteerde keel. Symptomen die op zekere hoogte overeenkomen met covid-19, maar NKO-arts Peter Hellings van het UZ Leuven stelt twijfelaars gerust: “Bij een corona-infectie spelen ook andere belangrijke componenten, zoals verlies van geur, koorts en een algemeen ziektegevoel.”

Komt het pollenseizoen van uw gevreesde boom- of grassoort eraan? Deze tips van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) kunnen hooikoortsklachten beperken: