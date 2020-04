Overdosis tijdens lockdownparty in appartement van voetbalclub Zulte Waregem

Waregem - Vrijdagnamiddag kregen de hulpdiensten een oproep over een appartement in de Stormestraat in het centrum van Waregem. Daar liep een lockdownfeestje danig uit de hand. Twee personen werden afgevoerd naar het ziekenhuis na een overdosis drugs. Het pand wordt gehuurd door voetbalclub Zulte Waregem.

“Eén persoon bevond zich in kritieke toestand, maar is intussen stabiel”, bevestigt Hanne Demedts van het parket van Kortrijk. “De tweede mocht het ziekenhuis intussen verlaten.” Op het moment van de feiten bevonden zich drie personen op het appartement. Een vierde persoon, die niet tijdens het feestje aanwezig was, belde de hulpdiensten. De derde feestvierder werd uiteindelijk meegenomen door de politie voor verhoor, maar niet aangehouden. “De politie maakte wel een proces-verbaal op voor inbreuken tegen de drugwetgeving en tegen de coronamaatregelen”, aldus Demedts

Zulte Waregem

Het appartement waar het drietal samenkwamen om uit de bol te gaan, wordt gehuurd door voetbalclub SV Zulte Waregem. De voetbalclub stelt het appartement ter beschikking van spelers. Op het moment van de feiten zouden er zich geen spelers hebben bevonden in het pand. “Het appartement stond sinds nieuwjaar leeg en het is voor de club dan ook onduidelijk wat er is gebeurd en wie erbij betrokken was”, klinkt het in een perscommuniqué van de club, die verder geen commentaar kwijt wil.

Het is niet duidelijk of de drie aanwezigen hebben ingebroken of er tijdelijk woonden. Wel bevestigt het parket dat het geen jongeren betrof. Het parket onderzoekt de feiten nu verder. Ook de voetbalclub wil alles in het werk stellen om te weten komen wat er zich precies heeft voorgedaan.