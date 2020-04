UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin zet deur open om Champions League af te werken in ‘Final Four’

Aleksander Ceferin, de voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, heeft de deur opengezet om het format van de Europa League en de Champions League te wijzigen om zo toch nog de competities afgewerkt te krijgen voor 3 augustus.

De UEFA-voorzitter gaf in een gesprek met ZDF aan dat hij 3 augustus als deadline ziet voor het afronden van de Champions League en de Europa League, de twee Europese clubcompetities die momenteel stilliggen vanwege de coronacrisis. De Sloveen had diezelfde datum van 3 augustus eerder al naar voor geschoven als eindpunt voor de verschillende nationale competities.

“Juli-augustus lijkt mij een goede periode om onze Europese competities te beëindigen”, verklaarde hij in een gesprek met de Duitse ZDF. “Een einde in september of oktober zou te laat zijn. (...) De mogelijkheid bestaat om slechts een wedstrijd in de kwart- en halve finales te spelen op neutraal terrein. Of het organiseren van een ‘Final Four’ of ‘Final Eight’.”

Kritiek op noodfonds FIFA

Ceferin uitte ook kritiek op het noodfonds dat wereldvoetbalbond FIFA heeft ingericht. De FIFA kondigde vorige maand aan geld vrij te maken voor iedereen uit de voetbalwereld die lijdt onder het coronavirus. Het is vooralsnog onduidelijk om hoeveel geld het gaat, wie daar aanspraak op maakt en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden. “De FIFA verklaarde dat het noodfonds bedoeld is voor degenen die het dringend nodig hebben. Maar wie gaat dat bepalen? Hier zijn strikte regels voor nodig, we kunnen niet zomaar aan de FIFA overlaten waar het geld naartoe gaat, dat is naar mijn mening een beetje raar”, zei Ceferin.

De Sloveen zit als voorzitter van de UEFA ook in het bestuur van de FIFA, dat ruim 2,5 miljard euro op de bank heeft staan. De bond maakte vorige maand wel al direct 10 miljoen Amerikaanse dollar, omgerekend ruim 9,2 miljoen euro, over aan Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor de bestrijding van het coronavirus. Een speciale werkgroep van de FIFA houdt zich bezig met alle consequenties die het coronavirus op de voetbalwereld heeft. Voor het opzetten van het noodfonds wordt weer een aparte commissie opgezet, met daarin van iedere confederatie één vertegenwoordiger.

Ceferin zei ook dat de UEFA in deze periode soepel zal omgaan met de regels wat betreft Financial Fair Play. “We moeten flexibel zijn, want veel clubs zitten in een lastige situatie. We zullen die regels dan ook opschorten. Eerst maar eens kijken of we het seizoen kunnen afmaken.”