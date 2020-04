Voor het eerst meer mensen ontslagen uit ziekenhuis dan dat er opgenomen werden: bemoedigende nieuwe coronacijfers

De voorbije 24 uur zijn voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus is ons land meer mensen uit het ziekenhuis ontslagen dan dat er in opgenomen werden. Dat is bemoedigend nieuws. Het aantal overlijdens blijft wel stijgen, ditmaal met 160 personen.

Geen dagelijkse persconferentie zondag, maar er werden wel nieuwe cijfers gegeven over de situatie in ons land. De voorbije 24 uur zijn 164 overlijdens opgetekend ten gevolge van het coronavirus. Dat brengt het totale dodental op 1.447. Zoals verwacht blijft ook het aantal besmettingen, mede door de verhoogde testcapaciteit, de hoogte ingaan. Er kwamen de voorbije 24 uur 1.260 vastgestelde gevallen bij, wat het totaal op 19.691 brengt.

Bemoedigende cijfers

In het aantal ziekenhuisopnames valt op dat de stabilisering zich verder zet. 499 patiënten werden in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, en dat aantal ligt opnieuw in de buurt van de voorbije dagen. Het totale aantal ziekenhuisopnames komt daarmee op 8.273. In totaal liggen 1.261 mensen daarvan op intensieve zorgen.

Wat opmerkelijk is, is dat zaterdag 504 mensen het ziekenhuis hebben mogen verlaten. Voor het eerst sinds de uitbraak van het virus in ons land zijn dus meer mensen ontslagen uit het ziekenhuis dan dat er in opgenomen werden in dezelfde dag.

Die cijfers lijken te bevestigen wat de virologen al enkele dagen zeggen: het virus is aan kracht aan het verliezen en de situatie stabiliseert. De piek lijkt daarmee in zicht te komen. Maar, zo benadrukte Steven Van Gucht zaterdag nog eens: het is essentieel dat de maatregelen nog wekenlang aangehouden worden. Het naleven ervan is enorm belangrijk om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.