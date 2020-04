Marc Van Ranst waarschuwt voor nervositeit: “Als elke gemeente een andere politiek gaat voeren, helpt dat niet”

Viroloog Marc Van Ranst blijft erbij dat iedereen voorzien van mondmaskers op dit moment niet nodig is. Volgens de expert bevinden we ons nu in een fase waarin iedereen zenuwachtig wordt en er een opbod komt aan maatregelen. “Maar die maatregelen moeten zinvol zijn. Als elke gemeente een andere politiek gaat voeren, dan helpt dat niet”, verklaarde Van Ranst in De Zevende Dag.

Vanaf dinsdag wordt de capaciteit voor coronatests uitgerold naar 10.000 tests per dag. “De capaciteit is er. Alles staat klaar”, stelde minister Philippe De Backer, die momenteel de werkgroep voorzit die de schaarste aan mondmaskers en testen moet wegwerken. Het is nu wachten op de experten om te bepalen wie precies eerst zal worden getest.

De Backer gaf aan dat er de voorbije tien dagen ongeveer 22 miljoen chirurgische maskers in ons land zijn aangekomen. De meeste daarvan zijn goedgekeurd, aldus de Open Vld’er. De 7 miljoen maskers die vrijdag in Luik aankwamen, worden momenteel getest.

Niet collectief dragen

Op dit moment is het volgens Van Ranst niet nodig collectief maskers te gaan dragen. Vandaag is bijvoorbeeld voldoende afstand van elkaar houden veel zinvoller. “De lijn van de Wereld Gezondheidsorganisatie is nogal een goede lijn”, aldus Van Ranst. Wanneer de maatregelen worden teruggeschroefd en we terug in grotere getale naar de winkel gaan of het openbaar vervoer nemen, dan is dat een andere fase.

Van Ranst bevestigde dat er in apotheken tekorten opduiken, maar niet overdreven. “De tekorten vallen mee, maar dat is nooit comfortabel”. De Backer gaf aan dat er voor essentiële medicijnen een stock van twee tot drie weken is voorzien, “maar we doen door”. Wat wel speelt, is volgens de minister dat ons land veel farmabedrijven telt en dat er hier ook veel hubs van farmabedrijven aanwezig zijn. Voor de toekomst wordt ook gepraat met bedrijven om mondmaskers en geneesmiddelen hier te maken, gaf de minister nog aan.

Van Ranst weerlegt ook dat men zich heeft verkeken op de ziekte. Forser optreden voor of na de skivakanties was volgens hem niet haalbaar - praktisch noch politiek.