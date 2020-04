Corona-uitbraak in woonzorgcentrum in Oudenaarde: “Afdeling volledig afgesloten”

Oudenaarde - In het woonzorgcentrum Heilig Hart in Oudenaarde zijn bij acht bewoners coronabesmettingen vastgesteld op één afdeling. “De situatie is onder controle”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD). “De nodige maatregelen zijn genomen, de acht bewoners verblijven nog in het zorgcentrum, niemand is naar het ziekenhuis en de afdeling wordt volledig afgesloten van de rest van woonzorgcentrum.”

Begin deze week testte een medewerker positief op het coronavirus. Op dat moment waren er nog geen zieke bewoners op die afdeling, maar die situatie is in de loop van de week veranderd. “Naar aanleiding van die positieve test van het personeel, werden bewoners steekproefgewijs gecontroleerd”, verduidelijkt De Meulemeester. “Zaterdag bleek er dan sprake te zijn van acht besmette bewoners. Ze bevinden zich allemaal binnen een zelfde afdeling en vertonen weinig symptomen. Niemand werd naar het ziekenhuis gebracht.”

Intussen werd de veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen op de hoogte gebracht, net zoals het Agentschap Zorg en Gezondheid dat eerder al op de hoogte was van de positieve test van de medewerker. “Het woonzorgcentrum nam meteen zelf al heel wat maatregelen, zowel naar de bewoners, als naar de medewerkers”, gaat de burgemeester verder.

“Zelf hebben wij onmiddellijk ook heel wat beschermend materiaal ter plaatste gebracht, zoals schorten en gelaatsschermen waarbij het gelaat volledig beschermd is en het verzorgend personeel beschermd is. De samenwerking verloopt goed. Er zijn voorlopig geen andere zieke personeelsleden. De besmetting treft één afdeling in het woonzorgcentrum, die is nu in quarantaine geplaatst en afgesloten van de rest van het woonzorgcentrum om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.”