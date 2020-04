Triest record: weekendkrant Het Belang van Limburg telt maar liefst 13 pagina’s met overlijdensberichten

Trieste vaststelling in de weekendkrant van Het Belang van Limburg. Daar werden maar liefst 13 van 44 pagina’s gewijd aan overlijdensberichten. In totaal werden er zo 108 overlijdens gemeld in de krant, wat hoofdzakelijk te wijten is aan het coronavirus.

Limburg is ook de hardst getroffen provincie van ons land. Bijna één op de zes overleden coronapatiënten is een Limburger. Een sluitende verklaring voor het opmerkelijke cijfer is er niet.

