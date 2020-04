CD&V boos om tijdelijk werkloze profvoetballers: “Ze vallen terug op iets waar ze niet aan hebben bijgedragen”

Politieke partij CD&V is niet opgezet met de tijdelijke werkloosheidsregeling die 1A-clubs Waasland-Beveren en Cercle Brugge doorgevoerd hebben voor hun profvoetballers. De christendemocraten kondigen meteen aan te zullen samenzitten met andere fracties om een herziening van de fiscale en sociale gunsten uit te werken voor profvoetballers. Precies waar de Pro League schrik voor had.

Na Waasland-Beveren maakte Cercle Brugge afgelopen week bekend dat het tijdelijke werkloosheid niet alleen voor zijn personeelsleden, maar ook voor zijn spelers heeft ingevoerd. “Een noodzakelijke maatregel om de continuiteit van onze vereniging te garanderen”, noemde voorzitter Vincent Goemaere het. “Het is geen populaire maatregel maar geloof mij, er zullen er de komende dagen nog ons voorbeeld volgen.”

Een doorn in het oog van de CD&V. Daar zeggen ze te begrijpen dat de clubs hun ondersteunend personeel willen beschermen. “Maar topspelers, die jarenlang amper bijdroegen aan de sociale zekerheid, op tijdelijke werkloosheid zetten is in onze ogen niet correct”, zegt Leen Dierick (CD&V). In een dossier dat Het Nieuwsblad twee jaar geleden publiceerde, kaartte onze krant de gunstregelingen al aan. Zo betaalt een vuilnisman meer sociale bijdrage dan een profvoetballer. “Een regelrechte schande” en “maatschappelijk niet te verdedigen”, noemde professor Economie Paul De Grauwe dat.

“Door de RSZ-aftrek via plafondloon betalen topvoetballers ongeveer 694,84 € per maand aan bijdragen, ongeacht het loon”, legt kamerlid Steven Matheï (CD&V) uit. “Dat is beduidend lager dan het reële loon als je weet dat een voetballer gemiddeld 337.000 € per jaar verdient. Het is voor ons moreel onaanvaardbaar dat zij nu op een stelsel terugvallen, terwijl ze er niet solidair voor hebben bijgedragen.”

CD&V wil nieuwe regeling tegen begin volgend jaar

De CD&V kondigt meteen aan te gaan samenzitten met de andere partijen om de fiscale en sociale gunsten voor profvoetballers in te perken. Volgens Dierick ontvangen profvoetbalclubs op die manier nu “zo’n 140 miljoen euro per jaar” aan overheidssteun. “En daarbij komen nog de kosten voor de gemeenschap wat betreft de inzet van politie bij wedstrijden. Er zijn grenzen aan de gulheid van de Staat.” De partij mikt op een nieuwe regeling tegen januari 2021.

Geen goed nieuws dus voor de profvoetbalclubs. De Pro League, die de belangen van alle 24 profclubs in België verdedigt, had zijn leden twee weken geleden nog opgeroepen geen tijdelijke werkloosheid in te voeren uit schrik voor een verkeerd signaal naar de politiek. Verschillende partijen, waren immers sinds het voetbalschandaal van eind 2018 al van plan de fiscale en sociale voordelen van de voetbalclubs af te bouwen.