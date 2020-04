Nicaragua is één van de weinige landen ter wereld waar nog gevoetbald moet worden: “Wij durven niet meer in duel gaan”

In vrijwel heel de wereld ligt het voetbal stil vanwege de coronapandemie, maar in Nicaragua rolt de bal nog steeds. Het leidt niet alleen tot een forse toename van het aantal weddenschappen op wedstrijden in de Nicaraguaanse competitie, maar ook tot zorgen onder de spelers.

“We proberen fysiek contact met andere spelers te vermijden”, zegt doelman Carlos Didier Mosquera van Deportivo Las Sabanas, dat zaterdag met 1-1 gelijk speelde tegen Ocotal. “Het voetbal is veranderd. Niemand gaat meer vol de duels in als de bal ergens tussenin valt. De angst voor alles wat er nu in de wereld gebeurt, is overal aanwezig. We zijn niet gefocust op de wedstrijden, je denkt er steeds aan dat je tegenstander misschien wel besmet is met het coronavirus.”

De voetbalwedstrijden in het land uit Midden-Amerika worden achter gesloten deuren gespeeld, zonder publiek. Ze zijn live op televisie en via YouTube te volgen. Volgens de secretaris-generaal van de Nicaraguaanse voetbalbond heeft één buitenlandse tv-zender al geïnformeerd of het de uitzendrechten kan kopen, bij gebrek aan voetbal elders in de wereld.

De bond weet ook dat op goksites ineens volop aandacht is voor de hoogste afdeling in Nicaragua, waar tien clubs aan meedoen. “Maar dat heeft geen invloed op ons. Mensen winnen of verliezen geld, maar wij profiteren daar niet van”, aldus de secretaris-generaal tegen persbureau Reuters.

In Nicaragua zijn slechts vijf besmettingen met het coronavirus vastgesteld. De voetbalcompetitie gaat daarom vooralsnog door, net als in Wit-Rusland, Tadzjikistan en Burundi. “We gaan door zolang het kan”, aldus de bond.