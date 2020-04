Met corona besmette winkelbediende (32) overleden, Colruyt werkt aan extra regeling voor personeel: “We zijn allemaal erg aangedaan”

Een met het coronavirus besmette winkelbediende van Colruyt Vorst is enkele dagen geleden overleden. Het overlijden hakt er stevig in bij het personeel, zo blijkt uit een emotioneel bericht van een collega op sociale media. “Onze grootste vrees is uitgekomen”, schrijft die. Colruyt Group belooft bijkomende compensatie voor het personeel. “We zijn er allemaal erg door aangedaan.”