Dagboek van thuiswerker gaat viraal: “En toen kakte mijn nieuwe collega los in zijn broek tijdens een videocall”

Door het coronavirus zijn we allemaal massaal overgeschakeld op telewerken. En bij de ene gaat dat al wat vlotter dan bij de andere. Sommigen hebben een bureau waar ze in alle rust kunnen werken, voor anderen werd het de keukentafel tussen de knutselende kinderen. Ook voor blogger Pieterjan Blondeel zijn het spannende tijden. Een blogpost over zijn thuiswerkervaringen ging op enkele dagen viraal. “En toen kakte mijn nieuwe collega los in zijn broek tijdens een videocall.”

“Moest je nu eens van dienst veranderen? Een andere werkomgeving zal je deugd doen, toch? Die vraag kreeg ik enkele weken geleden. En zo geschiedde. Sinds twee weken werk ik dus op een nieuwe dienst. Met nieuwe collega’s en een nieuwe baas”, zo begint de blogpost van Pieterjan Blondeel. Enkele dagen geleden schrijf hij zijn ervaringen neer over het thuiswerken met kinderen en de tekst ging in een mum van tijd viraal. Zijn post werd ondertussen al 66.000 keer bekeken.

“Op mijn eerste werkdag moest ik zelf mijn gerief bijeenzoeken. Ook mijn bureau moest ik zelf zien te vinden. Uiteindelijk vond ik een plekje tussen een roze kinderwagen en een stapel puzzels van Disney.”

“Eén blik op het kantoor zei wel genoeg: er ontbrak duidelijk een clean desk policy. Stiften, papieren, scharen, puzzels en knikkerbanen lagen kriskras door elkaar. Een warboel was het. Daar moest ik wel aan wennen. Want hoewel er dagelijks tot driemaal toe werd opgeruimd, leek het telkens enkele minuten later opnieuw alsof de printer ontploft was.”

“De printer zorgde ook al voor een discussie. Ik wilde enkele voorbereidingen voor een videocall afprinten, zij wilde een kleurplaat van een vlindertje afprinten. Haar argumentatie gaf de doorslag: ze had het écht, écht, écht wel nodig zei ze. En ze lachte vervolgens heel lief. We kwamen overeen dat ze mij daarna met rust ging laten. Ze was akkoord. Tot vijf minuten later toen ze een kleurplaat van een bloemetje kwam vragen. En dat tijdens mijn videocall.”

