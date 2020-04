Donald Trump schatte coronavirus totaal verkeerd in, maar kans is klein dat hij daarop afgerekend wordt

“Het wordt een heel moeilijke week met veel doden”: Donald Trump maakte tijdens een toespraak in het Witte Huis duidelijk dat het alle hens aan dek is in zijn land. De Amerikaanse president gaat zelfs zo ver dat hij een lading mondmaskers kaapte die voor Duitsland bedoeld is. En dat voor iemand die wekenlang ontkend heeft dat het virus gevaarlijk was. Experts vrezen voor 200.000 doden in de VS. “En hij draagt daar de verantwoordelijkheid voor”, zegt Amerikakenner Bart Kerremans.