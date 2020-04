Dertiger in de cel voor rol bij gewelddadig overlijden van vrouw in Zonhoven

Zonhoven - De onderzoeksrechter in Hasselt heeft een 36-jarige man uit Zonhoven aangehouden en in de gevangenis opgesloten voor betrokkenheid bij het gewelddadig overlijden van zijn partner. Dat maakte het Limburgse parket zondag bekend. In een woning in de Schelstraat in Zonhoven werd vrijdagvoormiddag het levenloze lichaam van een 25-jarige vrouw aangetroffen. De dertiger werd vrijdag al gearresteerd.

Na de oproep rond 10.15 uur ging een ploeg van politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) onmiddellijk ter plaatse. In het huis werd de 25-jarige vrouw gevonden, die door middel van geweld was omgebracht. Een 36-jarige man uit Zonhoven is als verdachte opgepakt. Politie LRH voert het verdere onderzoek, samen met de federale gerechtelijke politie van Limburg onder leiding van de onderzoeksrechter in Hasselt.

Na de vondst van het levenloze lichaam kwam de technische en wetenschappelijke politie ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek. Een forensisch team deed een eerste uitwendige lijkschouwing. De onderzoekers hebben ook een 3D-scan uitgevoerd, waarbij de volledige locatie gedetailleerd in beeld wordt gebracht. De 3D-scan op een camerastatief moet gedurende enkele minuten op elk punt alles kunnen registreren. Op die manier zijn zo weinig mogelijk personen op de plaats delict aanwezig. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen over de doodsoorzaak.

Het parket van Limburg benadrukt nogmaals dat iedereen die geweld meemaakt of getuige is van geweld altijd contact kan opnemen met de politie of het oproepnummer 1712, de Vlaamse hulplijn voor geweld of via de website https://1712.be/.