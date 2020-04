‘Topdokter’ Guy T’Sjoen springt tijdens coronacrisis bij op spoed: “Wie zich nu wegsteekt, heeft niet de juiste job gekozen”

Op vrijdagavond start voor de meesten onder ons het weekend. Maar niet voorGuy T’Sjoen. Nu de coronacrisis volop woedt, springt de topdokter tijdens het weekend ook nog eens bij op de spoedafdeling van het UZ Gent. “Het is gewoon mijn plicht om dit te doen. Wie zich nu wegsteekt, heeft gewoon niet voor de juiste job gekozen.” Toch rekent de professor erop dat de appreciatie die er nu voor het zorgpersoneel is, na de crisis niet zal wegebben. “Ik hoop dat er meer dan alleen maar handgeklap of een wit laken zal overblijven.”