Dodentol in VS ligt veel hoger dan officiële cijfers: “We weten dat het een onderschatting is”

Het corona-dodentol in de Verenigde Staten ligt veel hoger dan de officiële statistieken weergeven. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post. “We weten dat het een onderschatting is.”

Het U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) telt enkel doden waarbij het coronavirus al werd vastgesteld aan de hand van een laboratoriumtest. Volgens gezondheidsexperts worden daardoor heel wat corona-doden over het hoofd gezien en dus niet meegeteld in de officiële statistieken. “We weten dat het een onderschatting is”, zegt Kristen Nordlund van het CDC aan The Washington Post.

Volgens epidemiologen zijn er de laatste weken in de VS heel wat mensen gestorven aan respiratoire aandoeningen zonder dat die getest werden. Dat is vooral te wijten aan een gebrek aan testen. Zelfs op dit momenten sterven er nog veel mensen thuis of in woonzorgcentra zonder te weten dat ze eigenlijk het coronavirus hebben. Op verschillende plekken wordt er na de dood nog getest op het virus, maar volgens sommigen is dat een verspilling en kunnen die testen beter voor levenden gebruikt worden.

LEES OOK. Donald Trump schatte coronavirus totaal verkeerd in, maar kans is klein dat hij daarop afgerekend wordt

Niet gedetecteerd

Door dat gebrek aan testen hebben ze in de VS geen correct zicht op het aantal slachtoffers dat deze pandemie al geëist heeft, schrijft The Washington Post. Hoeveel van die coronadoden onder de radar blijven, weten onderzoekers voorlopig nog niet. Het is nog te vroeg om die balans op te maken.

“Je kan niet alleen vertrouwen op de gevallen die bevestigd werden in het labo”, zegt Marc-Alain Widdowson, een epidemioloog die tot een jaar geleden werkte bij het CDC. Nu staat hij aan het hoofd van het Tropisch Instituut in Antwerpen. “Je gaat nooit alle zieken en doden testen. Dus het is zonder twijfel waar dat het aantal doden globaal onderschat is.”

LEES OOK. De cijfers over het coronavirus in België en de wereld: hoe snel stijgen nieuwe besmettingen en wie wordt het zwaarst getroffen?

De CDC probeert data over de ziekte, hospitalisaties en overlijdensaktes te gebruiken om een schatting te maken van de besmettingen en doden in het land. Het agentschap publiceert nu al elke week zo’n schatting voor de griep. Ook daarbij zijn de in het labo bevestigde gevallen en doden ook slechts een fractie van de totale impact van de ziekte.

“We krijgen meer informatie over Covid-19 doordat er een groter bewustzijn is over wat het is”, zegt Nordlund. Het officiële dodenaantal volgens de CDC, dat gebaseerd is op het aantal rapporten dat door de staten ingediend werd, stond zaterdag op 6.593. Het dodenaantal dat The Washington Post bijhoudt, ging zaterdag de 8.000 voorbij.