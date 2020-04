Zijn oudste kind is 65, zijn jongste is op komst: een portret van gewezen Formule 1-baas en miljardair Bernie Ecclestone (89)

Op zijn 89ste wordt gewezen Formule 1-baas Bernie Ecclestone voor de vierde keer papa. De steenrijke Brit doet zo opnieuw een gooi naar een wereldtitel, dit keer naast het racecircuit: de kroon van vader met de meeste jaren tussen twee nakomelingen. Want Ecclestones oudste kind is – hou u vast – 65. Zelf ziet de extravagante miljardair er, net zoals in zijn geldzaken, niet meteen graten in. “Ik ben met pensioen, dus ik had tijd om te oefenen.”