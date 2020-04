“Voor de woon-zorgcentra volgen nu de weken van de waarheid”: baas van woon-zorggroep roept overheid op tot meer dan testen alleen

Als hoofd van een groep woon-zorgcentra weet Bernard Bruggeman (62) als geen ander hoe verwoestend het coronavirus tekeergaat. Een van zijn woon-zorgcentra is zo hard getroffen, dat zelfs koning Filip belde om zich van de toestand te vergewissen. Bruggeman wacht met ongeduld op de beloofde coronatests, die vanaf dinsdag zouden komen. Maar tegelijk is hij duidelijk: eigenlijk zouden we alle rusthuisbewoners moeten testen.