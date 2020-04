Britse Queen spreekt uitzonderlijk de natie toe: “Deze generatie net zo sterk als alle andere”

De Britse Queen heeft zondagavond het Verenigd Koninkrijk toegesproken en wilde daarmee het zorgpersoneel een hart onder de riem steken. Dat ze dat op televisie doet, is uitzonderlijk. Normaal spreekt de Queen de natie enkel toe op Kerstmis.

De 93-jarige Britse Queen nam in Windsor Castle een videoboodschap op om het volk moed in te spreken. “Ik spreek jullie toe in een uitdagende periode. Een periode van ontwrichting van ons leven; een ontwrichting die sommigen verdriet heeft gebracht, velen financiële moeilijkheden, en onze dagelijkse levens heeft veranderd”, zei ze. Ook spreekt ze haar bewondering uit voor het zorgpersoneel en de anderen die het land draaiende houden. “Wat jullie doen, wordt geapprecieerd en elk uur van jullie harde werk brengt ons opnieuw dichter bij een normale situatie.”

“Ik wil ook iedereen bedanken die thuis blijft en zo de zwakkeren onder ons helpt te beschermen en veel families het leed bespaart dat anderen al gevoeld hebben. Samen pakken we deze ziekte aan.”

De koningin zegt trots te zijn op hoe Groot-Brittannië heeft gereageerd op de crisis. “Ik hoop dat in de komende jaren iedereen trots zal terugkijken op hun reacties op deze uitdaging. En dat zij die na ons komen zeggen dat deze generatie Britten net zo sterk is als alle andere generaties. Dat we zien dat zelf-discipline, rustige en goedgehumeurde vastberadenheid en solidariteit hoog in het vaandel staan in dit land.”

“Terwijl we al uitdagingen hebben gekend, is deze anders. Dit keer staan we samen met andere landen over de hele wereld achter hetzelfde doel. We zullen erin slagen en dat zal een overwinning zijn voor iedereen. We hebben nog veel te verdragen, maar er komen betere dagen aan. We zullen opnieuw samen zijn met onze vrienden. We zullen opnieuw samen zijn met onze familie. We zullen elkaar terug zien.”

Televisieboodschap

Dat de Queen de natie nu toespreekt in een televisieboodschap is erg uitzonderlijk. Normaal doet ze dat enkel op Kerstmis. Afgezien daarvan heeft ze in de 68 jaar dat ze op de troon zit, slechts vier keer een toespraak op televisie gegeven. Ze gaf er een tijdens de Golfoorlog, een na de dood van prinses Diana, en een na de dood van haar moeder en een voor haar diamanten jubileum.