Directeur van zwaar getroffen woonzorgcentrum zelf buiten strijd: “Geen idee hoe ik dit heb opgelopen”

Grimbergen -

Het coronavirus richt ook veel leed aan in onze regio. Het woonzorgcentrum Akapella betreurt vier overlijdens, in WZC Den Bogaet in Humbeek zijn drie bewoners overleden aan de gevolgen van het Covid-19 virus. Directeur Bernard Deryckere van Den Bogaet is zelf besmet en werd opgenomen in het UZ in Jette.