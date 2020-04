Politie deelt honderden boetes uit voor overtreden van coronamaatregelen

Gent / Genk - De politie voerde het voorbije weekend heel wat coronacontroles uit. Op heel wat plaatsen werden er dan ook verschillende boetes uitgeschreven. In Gent waren dat er zo’n 200 boetes. In Antwerpen waren het er zelfs 300.

De warme lentezon lokte in Gent heel wat inwoners naar buiten en hoewel de voorbije week doorheen de stad op de straatstenen enkele honderden tijdelijke tags werden aangebracht met ludieke boodschappen zoals “Wandel door, corona neemt ook geen pauze” of “In Gent gaan we er niet bij zitten”, moest de Gentse politie toch heel wat mensen aanmanen om niet te blijven plakken. “Vooral op de Gras- en Korenlei hebben we toch twee keer serieus moeten ingrijpen en mensen moeten aanmanen om zich aan de regels te houden en door te stappen”, zegt woordvoerder Matto Langeraert van de Gentse politie. “Of hen moeten vragen om de nodige afstand te nemen van elkaar.”

De Gentse politie maakt normaal pas haar weekendcijfers bekend op maandag, maar gaf zondagavond wel mee dat er op vrijdag en zaterdag 193 coronaboetes werden uitgedeeld: 135 pv’s werden opgemaakt, 58 werden onmiddellijk geïnd. “Verder hebben we ook 32 waarschuwingen uitgedeeld”, zegt de woordvoerder nog.

De boetes hebben betrekking op het niet naleven van de coronamaatregelen, het gaat dan vooral om de niet-essentiële verplaatsingen en het samenscholingsverbod. De cijfers van zondag zijn nog niet bekend.

Ook in Antwerpen

Zaterdag heeft de lokale politie in Antwerpen een 300-tal boetes uitgedeeld aan mensen die de coronamaatregelen niet respecteerden. In het warme weer werden heel wat mensen betrapt tijdens niet-essentiële verplaatsingen, samenkomsten in het openbaar of bij iemand thuis.

Sinds 20 maart stelt de Antwerpse politie effectief processen-verbaal op wanneer ze vaststellen dat iemand de overheidsmaatregelen tegen corona niet naleeft. Het kan gaan om zaken als samenscholing, mensen die bezoek ontvangen of horecazaken die ondanks de verplichte sluiting toch open zijn. In maart leverde dat in Antwerpen al meer dan 2.000 boetes op. Zaterdag en zondag was de politie extra alert vanwege het goede weer. Op zaterdag kregen zowat 300 mensen al een boete.

Limburgers overtreden coronamaatregelen

De politie van de zone CARMA moest toch ook bijna 90 pv’s uitschrijven. CARMA stelde overtredingen vast van zaterdag 7 uur tot zondag 17 uur. De politie van Lanaken-Maasmechelen (LaMa) moest zelfs een carrosseriebedrijf sluiten, waar een vijftiental klanten aanwezig was.

“De goede weersvoorspellingen brachten heel wat mensen buiten op de been. Politie CARMA zette daarom extra patrouilles in om nog meer en gericht toezicht uit te oefenen in Zutendaal, Genk, As, Oudsbergen, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt en Kinrooi. Tijdens een grote controleactie zaterdagavond werd de drone ingeschakeld. Uiteindelijk resulteerde dat in 86 pv’s. Een vijftigtal voor overtredingen tegen het samenscholingsverbod en een dertigtal voor niet-essentiële verplaatsingen waarvan ook enkele aan de grens met Nederland. Er werd ook een pv opgesteld voor spuwen naar de politie. Twee personen, die het op een lopen zetten, werden tijdelijk bestuurlijk gearresteerd en kregen een pv in kader van het samenscholingsverbod”, aldus de communicatiedienst van zone CARMA.

De politie LaMa deed zaterdag wel een heel opmerkelijke vaststelling, want een carrosseriebedrijf in Maasmechelen bleek gewoon geopend. In het bedrijf waren ongeveer vijftien klanten aanwezig. Tussen de aanwezigen zaten ook personen met de Franse nationaliteit, die in België waren om een auto te kopen. De politie stelde de nodige pv’s op en sloot meteen het carrosseriebedrijf. Bij verdere coronacontroles werden nog twee pv’s opgemaakt voor drugs in het verkeer. De bestuurders speelden hun rijbewijs voor twee weken kwijt en de voertuigen werden getakeld. In de nacht van vrijdag op zaterdag stelde politie LaMa zeven onmiddellijke inningen op wegens niet-essentiële verplaatsingen.