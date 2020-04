Corona door de ogen van een kind: “Wat als zieke mensen ons huis aanraken en wij dan aan de muur komen?”

Verjaren moet zonder feestje, chips kiezen in de winkel kan niet zomaar meer, en mondmaskers zijn gemaakt van bh’s. Zo kijken kinderen uit de lagere school naar alles wat er boven en rond hen is veranderd sinds ‘een beestje’ dat corona heet, hier begon rond te springen. Uit elk leerjaar tekent en vertelt onze jeugd over de crisis. “Ik hoop dat mijn oma en opa niet doodgaan.”