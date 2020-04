Belgen getuigen vanuit New York, waar corona dodelijker zal worden dan 9/11: “Wie gaat helpen als mijn kinderen, vrouw of ik ziek worden? De ziekenhuizen zijn al overvol”

New York is het epicentrum van de corona-uitbraak in de VS. Na de aanslagen in 2001 en superstorm Sandy in 2012 wordt de stad opnieuw hard getroffen. De teller staat nu al op 2.400 doden. De piek is nog niet in zicht, maar één ding staat al met zekerheid vast: dit wordt dodelijker dan 9/11. Belgen die alle crisissen meemaakten, getuigen. “Ik weet niet of New York dit wel aankan.”