Onduidelijkheid over 7 miljoen nieuwe mondmaskers: zijn ze bruikbaar of niet?

Het is nog altijd niet duidelijk of de 7 miljoen mondmaskers die vrijdag zijn aangekomen op de luchthaven van Luik, bruikbaar zijn. Minister Philippe De Backer (Open VLD) liet zondag weten dat de testen die momenteel in laboratoria worden uitgevoerd nog niet klaar zijn. Dergelijke testen kunnen enkele dagen in beslag nemen, liet hij eerder al verstaan.