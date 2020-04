Man City-speler Walker organiseert seksfeestje in quarantaine, roept iedereen op om zeker thuis te blijven en krijgt nu tonnen kritiek: “Wat een hypocriet”

De Premier League is in de ban van een nieuw corona-schandaal. Manchester City-verdediger Kyle Walker ligt onder vuur nadat hij tijdens de lockdown zomaar twee escortedames uitnodigde tijdens een seksfeestje op zijn appartement. Alsof dat nog niet genoeg was, maande de ploegmakker van Kevin De Bruyne even later via z’n Instagram-account aan “om zeker thuis te blijven”. Eén van de twee dames klapte nu uit de biecht bij tabloidkrant ‘The Sun’. Manchester City start de komende dagen een onderzoek.

Sinds 24 maart zijn er in Groot-Brittannië strenge lockdownmaatregelen van kracht om het aantal corona-slachtoffers zoveel mogelijk te beperken. Het seksfeestje van Kyle Walker druist met andere woorden zwaar in tegen alle genomen gezondheidsmaatregelen. Ironisch genoeg vroeg Walker enkele uren na de feiten zijn 1,7 miljoen Instagram-volgers om de maatregelen van de regering correct op te volgen. ““Blijf binnen, was je handen, blijf de maatregelen volgen. Het zijn moeilijke tijden, maar we moeten nadenken over de gezondheid van de ouderen en ervoor zorgen dat het virus zich niet verder kan verspreiden”, klonk het.

Nu keren die woorden dus als een boemerang terug in het gezicht van Walker. De 21-jarige Louise McNamara, één van de escortdames, bracht het nieuws zondag in tabloid The Sun naar buiten. Ze nam foto's en voldoende bewijsmateriaal mee, zodat er van enige twijfel geen sprake kon zijn. Op één foto is te zien hoe Walker zijn geld telt, op een andere foto zien we voetballer in bloot bovenlijf. “Kyle zou echt beter moeten weten. Eerst nodigt hij vreemden uit voor seks bij hem thuis, de volgende dag spelt hij iedereen de les om zeker thuis te blijven. Hij is een hypocriet en brengt mensen in gevaar”, vertelde de Braziliaanse vol ongenoegen aan The Sun.

Louise McNamara Foto: The Sun.

Walker telt zijn geld. Foto: Louise McNamara

Nu het schandaal de media heeft bereikt, wordt de 29-jarige verdediger uit verschillende hoeken zwaar op de korrel genomen. Ondertussen kon de Engelse international dan ook niet anders dan zijn verontschuldigen aan te bieden voor zijn fans ."Ik wil mijn excuses aanbieden voor de keuzes die ik vorige week maakte", zei Walker in een statement. "Ik ben me ervan bewust dat ik als profvoetballer een rolmodel ben en bepaalde verantwoordelijkheden draag."

Zijn werkgever Manchester City liet intussen ook al weten "erg teleurgesteld" te zijn in de houding van Walker. De club start de komende dagen een intern onderzoek.