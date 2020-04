Ayla (23) en Rani (20) terug van stage in Peru: “Daar was de lockdown veel strenger”

Hulshout / Geel / Kasterlee -

Ayla Bonte (23) uit Kasterlee en Rani Ceulemans (20) uit Hulshout, twee studentes van hogeschool Thomas More in Geel, zijn sinds zondagochtend weer in ons land. Door de coronaperikelen zaten ze achttien dagen vast op een hotelkamer in Peru, waar ze stage liepen. De studentes moeten thuis nog veertien dagen in quarantaine blijven.