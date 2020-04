Limburg bloedt, als zwaarst getroffen provincie door corona: “De arts zei dat iedereen van ons iemand gaat verliezen. Ik werd stil, maar hij heeft gelijk”

Limburg bloedt, als zwaarst getroffen provincie in de coronacrisis. Wat normaal het warmste en hartelijkste hoekje van Vlaanderen is, daar worden nu pagina’s vol overlijdensberichten gedrukt. Maar zelfs al kunnen ze elkaar nu niet vastpakken, ze laten de moed er niet zakken. “We moeten erdoor, en we gaan erdoor geraken, samen.”