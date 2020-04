Deze buren zijn blij met trajectcontrole: “Want nu het door de coronacrisis rustiger is op de weg, rijden ze hier wéér te snel”

Westerlo / Geel -

De bewoners van de Grote Steenweg in Geel en Westerlo halen hun slag thuis in de strijd tegen snelheidsduivels. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) beloofde een deel van de gewestweg N19 uit te rusten met trajectcontrole. “Daarvoor hebben we ruim vier jaar actie gevoerd”, zegt buurtbewoonster Lea Verdonck.