Reconstructie: hoe de strategische voorraad van miljoenen mondmaskers in de verbrandingsoven belandde

De beslissing om de strategische stock aan mondmaskers van ons land in 2018 te vernietigen, gebeurde deels ook onder tijdsdruk. Dat blijkt uit een reconstructie. Omdat het huurcontract van de hangars al eind 2017 was verlopen en de betrokken kazerne dicht ging, moest Volksgezondheid snel handelen. Dat een deel van de miljoenen maskers eigenlijk niet vervallen was, werd allicht daardoor over het hoofd gezien.