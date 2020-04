“Pestmaatregel” van Standard stuit op veel onbegrip, spelersvakbond protesteert

Na Waasland-Beveren en Cercle Brugge zet ook Standard (een deel van) zijn spelers op technische werkloosheid. Zowel uit politieke hoek als bij spelersvakbond Sporta klinkt kritiek. “Dit lijkt meer op een pestmaatregel voor sommige spelers dan op een correct gebruik van tijdelijke werkloosheid wegens corona”, zegt Stijn Boeykens namens Sporta.

Eerst enkele noodlijdende clubs uit 1B. Vervolgens het met degradatie bedreigde Waasland-Beveren. Eind vorige week Cercle Brugge. En nu ook Standard, als eerste club uit de G5. Weliswaar niet voor alle spelers, maar voor zij die het voorstel tot loonsvermindering van de club naast zich neer hebben gelegd. Het systeem van technische werkloosheid kan eenzijdig worden opgelegd door de werkgever en betekent dat spelers een uitkering ontvangen van 1.650 euro per maand. Volgens Standard gaat het om zeven spelers.

Dat maar een deel van de spelers op technische werkloosheid wordt gezet, schiet bij spelersvakbond Sporta in het verkeerde keelgat. “Voor ons is dit een oneigenlijk gebruik van het systeem”, zegt Stijn Boeykens van Sporta. “Standard kan geen economische redenen aanvoeren waarom sommige spelers wel en sommige niet meer kunnen voetballen. Bovendien wordt de werkloosheid met terugwerkende kracht ingevoerd, tot 19 maart. Dat klopt niet, want spelers zijn tot vandaag gelijk behandeld geweest en moesten dezelfde trainingsschema’s volgen. Wat Standard doet lijkt meer op een pestmaatregel voor sommige spelers die het liever kwijt dan rijk is.”

Standard zegt niet wie de zeven zijn, maar bevestigt wel dat er zowel vaste waarden als jongeren bij zijn. Ook ongewenste spelers als Orlando Sa of Luis Pedro Cavanda riskeren richting technische werkloosheid geduwd te worden.

Cercle “in financiële nood”

Eerder kreeg ook Cercle Brugge kritiek omdat het voor bijna zijn volledige personeel, inclusief de spelers, technische werkloosheid aanvroeg. Een opmerkelijke maatregel voor een club die eigendom is van AS Monaco, op zijn beurt gecontroleerd door de Russische miljardair Dmitri Rybolovlev.

“Toch zijn wij ook in financiële nood”, zegt Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. “Onze Rus moet zich houden aan de regels van de financial fairplay en wij moeten Cercle als goede huisvaders beheren. Ook in Frankrijk is er veel financiële onzekerheid. De clubs wachten daar nog op vele miljoenen tv-geld.”

Cercle vroeg zijn spelers om maar liefst tachtig procent loon in te leveren. Dat zagen er velen niet zitten, waarop de vereniging besloot om het hele personeel technisch werkloos te maken. “Ik ben een beetje ontgoocheld in mijn spelers omdat we geen andere oplossing hebben kunnen onderhandelen”, zegt Goemaere. “Ik besef dat het geen populaire maatregel is, maar als we nu niets doen komt het voortbestaan van onze club in gevaar. Niet alleen de spelers op het veld, maar ook het ondersteunend personeel, onze vrijwilligers en onze jeugdspelers.”

Kritiek uit politieke hoek

Dat enkele goed betaalde voetballers nu vergoed worden met overheidsgeld, lokt ook kritiek uit politieke hoek uit.

“Clubs mogen wat ons betreft van alle noodmaatregelen van de regering genieten om financieel het hoofd boven water te kunnen houden”, zegt CD&V-kamerlid Leen Dierick. “We begrijpen bijvoorbeeld dat ze daarmee ondersteunend personeel willen beschermen. Maar topspelers, die jarenlang amper bijdroegen aan de sociale zekerheid, op tijdelijke werkloosheid zetten is in onze ogen niet correct.”

De C&V-kamerfractie wil de fiscale en sociale voordelen van voetballers herbekijken. Eerder lieten ook SP.A en N-VA weten dat ze het gunstregime voor het voetbal willen aanpakken. Net uit vrees miljoenen euro’s aan voordelen kwijt te raken, besliste de Pro League clubs af te raden het systeem van technische werkloosheid te gebruiken voor spelers. Steeds meer clubs lijken daar nu hun voeten aan de vegen.