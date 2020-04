‘Social distancing’-fotograaf Thierry (53) maakt portretten met raam als fotolijst

Gent -

“De mensen zitten in deze tijd als een goudvis achter hun raam.” Die vaststelling inspireerde Gentenaar Thierry Vanlee (53) voor het eindwerk van zijn fotografie-­opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst Gent. “Ik wil social distancing in beeld brengen. Volledig volgens de veiligheidsnormen, uiteraard.” Tijdens zijn dagelijkse wandelingen door de stad brengt Vanlee Gentenaars in beeld samen met datgene wat hen door de lockdown light helpt. Met hun straatraam als fotolijst.