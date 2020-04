‘Corona-transfer’ Michiel Jonckheere verhuist naar KV Kortrijk: “Contract was al eind januari getekend”

KV Oostende-middenvelder Michiel Jonckheere (30) tekende een contract bij KV Kortrijk en werd zo voorgesteld “als eerste transfer in coronatijden”. “Maar ik heb mijn contract niet vanop afstand getekend”, zegt de West-Vlaming. “Ik bereikte eind januari al een akkoord met Kortrijk, maar we spraken met beide clubs af het pas bekend te maken op het einde van de reguliere competitie.”

Jonckheere, gevormd bij Club Brugge, speelt al bijna zijn hele carrière bij KVO. “Het liefst had ik ze er ook afgesloten, maar mijn contract loopt deze zomer af en door de onduidelijkheid over de overname kunnen ze me op dit moment geen nieuw aanbieden. Ik heb enkele weken gewacht, maar besliste eind januari toch in te gaan op een voorstel van twee jaar van KV Kortrijk. Ik ben dertig en heb een zoon van een jaar. Dan moet je een rationele keuze maken en mag je geen emoties laten meespelen.”

Geboren West-Vlaming

Jonckheere is geboren en getogen in Adinkerke en wilde niet te ver van huis blijven voetballen. “Kortrijk is een uur rijden, maar het is nog West-Vlaanderen. Ik wilde niet aan de andere kant van het land gaan spelen. Kortrijk lijkt me een warme familieclub met een trainer, Yves Vanderhaeghe, die me nog kende van bij Oostende en me er graag bij had.”

“Toch blijft KVO de club van mijn hart”, zegt Jonckheere. “Ik ben daar speler tot eind juni en ik volg ook nog het programma dat ik gekregen heb. Twee keer week hebben we videotraining met de hele ploeg. Met jongens als Brecht Capon zal ik altijd goed bevriend blijven. Ook al ga ik weg, ik ben er zeker van dat Oostende niet zal verdwijnen. Marc Coucke is een zakenman die hard kan onderhandelen, maar ik kan me niet voorstellen dat hij de club failliet zal laten gaan. Alle partijen moeten de verwijten die er nu zijn aan de kant laten. De supporters verdienen het dat er een oplossing komt, want zij zijn nooit negatief geweest en zijn de club altijd blijven steunen.”