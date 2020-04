Bernd Storck beslist deze week over verlengd verblijf bij Cercle Brugge

De spelers van Cercle zijn voortaan officieel technisch werkloos, maar dat geldt voorlopig nog niet voor de trainers. “Maar ook met hen willen we een regeling treffen”, zegt voorzitter Vincent Goemaere. Deze week moet ook duidelijk worden of Bernd Storck de coach blijft.

“We hebben hem een heel goed voorstel gedaan, want we willen graag verder met hem”, zegt Goemaere over het trainersdossier. “Maar Bernd is bij ons natuurlijk nog populairder geworden en we beseffen dat we niet de enige club zijn die hem wil. Er zullen kapers op de kust zijn, maar hij is graag bij ons en hier kan hij ook zijn visie uitwerken. Ik heb er goede hoop op dat hij blijft. Hij heeft ons beloofd deze week te beslissen.”

Zekerheid

Begin dit jaar vielen ze bij Cercle bijna van hun stoel toen de buren van Club hun plannen voor een nieuw Jan Breydelstadion ontvouwden. Cercle zou daarin moeten verhuizen naar de Blankenbergsesteenweg, waar het nog altijd wachten is op de nodige vergunningen. Geen garanties dus en op aangeven van de directie in Monaco nam Cercle een gereputeerd advocatenkantoor in de arm. Goemaere: “We willen de zekerheid dat we in het Jan Breydelstadion kunnen blijven zolang er geen duidelijk alternatief is. We waren enorm verbaasd toen er op een blauwe maandag plots mensen in opdracht van Club een bodemonderzoek begonnen op onze jeugdvelden. We vonden dat er dik over en hebben dat meteen laten weten.”

“Intusssen zat ik al rond de tafel met Vincent Mannaert, Bob Madou en Roel Vaeyens van Club en de contacten tussen ons zijn goed en constructief. Ik heb ze wel moeten teleurstellen toen ze mij vroegen of ze mochten doorgaan met die testen. Zolang Cercle geen garanties krijgt, zullen we dit weigeren.”

“Garanties graag”

“Ik ben trouwens nog altijd niet zeker of het Club menens is met een nieuwbouw op Sint-Andries, want daar een stadion voor 40.000 toeschouwers neerplanten lijkt me niet realistisch. Onze fans zien de Blankenbergsesteenweg dan weer niet zitten omdat het te ver is en moeilijk bereikbaar met de fiets. Dat is begrijpelijk, maar ik begin er ook voor Cercle toch grote mogelijkheden te zien. Als we er een multifunctioneel stadion kunnen bouwen en het ook zelfbedruipend kunnen maken, kan de Blankenbergsesteenweg ook voor ons een topbestemming worden. Maar eerst dus garanties graag.”