Dit pasgetrouwd koppel zit door lockdown vast in luxeresort op de Malediven. Helemaal alleen

Zes dagen baden in luxe in een vijfsterrenresort op de Malediven. Een eenmalige uitspatting, een korte knaller om hun huwelijk mee te beginnen Zo hadden Olivia en Raul De Freitas zich hun huwelijksreis voorgesteld. Maar door de coronalockdown zit het Zuid-Afrikaanse koppel nu al dagen vast in het hotel, als enige overgebleven gasten, en vrezen ze de eindafrekening.

Het is voor velen een droom. Als enige twee gasten mogen verblijven in een luxueus vijfsterrenresort op de Malediven, een idyllische eilandengroep in de Indische Oceaan. Die droom is nu werkelijkheid geworden voor Olivia en Raul De Freitas, een pasgetrouwd koppel uit Zuid-Afrika, dat sinds 22 maart in het Cinnamon Velifushi Maldives-resort verblijft.

Groen licht van reisorganisator

Normaal gezien zou hun huwelijksreis na zes dagen voorbij zijn en zouden ze op 28 maart naar huis terugkeren. De twee twintigers - hij is een slager, zij een lerares, hadden voor hun vertrek nog aan hun reisorganisator gevraagd of ze wel konden vertrekken, maar die had hen meteen gerustgesteld. Ze zouden zeker kunnen terugkeren. Toen ze een paar dagen ter plaatse waren, kregen ze echter te horen dat alle luchthavens van Zuid-Afrika gesloten zouden worden door de coronamaatregelen en dat ze nooit meer op tijd thuis zouden raken.

Newlyweds on their honeymoon are stuck in Maldives after coronavirus pandemic forced airports to shutdown https://t.co/OvYMc2uoVa — Daily Mail Online (@MailOnline) April 5, 2020

Sinds een paar dagen zijn zij nu de enige overgebleven gasten van het hotel. “Het is fantastisch dat we hier langer mogen blijven”, aldus de 27-jarige Olivia. “Onze dagen zijn hier lang en lui. We slapen lekker uit, snorkelen, relaxen bij het zwembad… En de volgende dag herhalen we dat.”

Het is voor velen een droom, zoals Olivia het omschrijft. Maar toch is niet alles rozengeur en maneschijn. “Iedereen zegt dat ze eens willen vastzitten op een tropisch eiland, tot ze er daadwerkelijk vastzitten”, zegt Olivia. “Het klinkt alleen goed als je weet dat je nog kan vertrekken als je dat wil.”

Financiële uitspatting

De trip was ook een “eenmalige” financiële uitspatting voor het koppel. “Onze kamer kost hier 750 dollar (ongeveer 700 euro, nvdr.) per nacht”, getuigt de vrouw. “We hadden voor zes dagen ingecalculeerd, maar niet meer. Gelukkig hebben we een serieuze korting gekregen van de directie hier, maar elke dag dat we hier langer moeten blijven, is een aanslag op onze spaarrekening.”

De lockdownmaatregelen in Zuid-Afrika gelden nog zeker tot en met 16 april, maar maandag zou het koppel mogelijk te horen krijgen dat ze toch gerepatrieerd zouden worden. Misschien toch nog maar eens gaan snorkelen dan...