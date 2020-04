Maxime Chanot, Belg in New York, houdt zijn hart vast: “Ik vermijd televisie kijken, het is angstaanjagend”

Chanot speelt bij New York City FC in de MLS Foto: Instagram Maxime Chanot

De bruisende Amerikaanse metropool is niet meer. Maxime Chanot (30), Belgische verdediger bij New York City FC, ziet met lede ogen aan hoe zijn thuisstad gebukt gaat onder het coronavirus. De ex-speler van onder meer KV Kortrijk is ongerust: “De ernst van de situatie dringt blijkbaar nog niet helemaal door hier.”

“Ik heb zicht op Central Park en de Hudson-rivier vanuit mijn raam. Ik zie dus de befaamde ziekenhuisboot aan de ene kant en het park aan de andere kant. Ik blijf verbaasd over het aantal mensen dat nog steeds rondloopt. Het ziet niet zwart van het volk hier, maar omdat het mooi weer is, zijn er toch veel mensen in het park. Weliswaar minder dan normaal omdat de grenzen dicht zijn, de restaurants niet openen en er gewoonweg minder toeristen in de stad zijn”, zegt Chanot in een interview met La Dernière Heure. Hij speelt sinds 2016 in de Amerikaanse MLS. Voor hij de overstap naar New York City FC maakte, was hij 5 jaar actief in ons land bij White Star, Beerschot en KV Kortrijk.

”Toch is het dag en nacht verschil als ik beelden zie van in andere grootsteden zoals Parijs. Veel mensen beseffen hier nog altijd niet hoe ernstig de situatie is. Er zijn wel maatregelen die gelden, maar niet iedereen voelt zich er blijkbaar door aangesproken.”

Chanot speelde in ons land onder meer voor KV Kortrijk Foto: Photo News

Paradoxale situatie

Bizar, want als je de kranten en nieuwssites erop nagaat, word je overstelpt met de onheilspellende berichten vanuit New York. Door de bomvolle ziekenhuizen en duizenden besmettingen lijkt de stad op een rampscenario af te stevenen. Als dat stadium nu al niet bereikt is tenminste.

“Sinds een week word ik wel overspoeld met bezorgde berichtjes van mijn familie. Het is een vrij paradoxale situatie: de Europeanen zijn ongeruster dan de inwoners van New York, lijkt het wel. Ik vermijd zelf een beetje de televisie, want het is een beetje angstaanjagend allemaal. De toestand is kritiek, maar we voelen het nog niet zo aan hier. De maatregelen zijn ook gewoon nog te losjes om écht te helpen om het pandemie in te dijken.”

Zijn werkgever New York City FC verwacht van Chanot dat hij thuis blijft. “Er is wel een grote druk van de club uit om thuis te blijven, ja. Er werd ook gevraagd om niet terug te keren naar ons thuisland, of naar je eigen staat voor de Amerikanen in de ploeg. Geen enkele ploegmaat is dus teruggekeerd.”

De Amerikaanse MLS ligt al stil sinds 12 maart, maar ten huize Chanot wordt wel nog steeds dagelijks professioneel gewerkt. “Elke dag rond 10u volgen we een trainingssessie via video met de club. We kregen ook een spinningfiets ter beschikking, net als een setje halters, elastieken en een trainingsmatje om ons in vorm te houden. Iedereen blijft ook in contact met de fysieke trainers. Een rondje joggen in Central Park blijft mijn enigste activiteit buitenshuis. Voor de rest blijf ik netjes bij mijn vrouw en mijn dochter op het appartement.”